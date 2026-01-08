Украина готовится к выборам: ЦИК уже имеет предложения, рабочая группа снова собралась

Рабочая группа по подготовке выборов в Украине в особый или послевоенный период сегодня собралась во второй раз. Перед этим ЦИК подготовила свои предложения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ЦИК и трансляцию заседания группы.
Центральная избирательная комиссия в среду, 7 января заседании одобрила предложения по организации и проведению общегосударственных выборов после завершения или отмены военного положения в Украине.
Предложения будут направлены в Комитет Верховной Рады по вопросам организации власти, местного самоуправления и регионального развития и в Рабочую группу по подготовке законопроектов по выборам в особый или послевоенный период.
ЦИК отмечает, что с начала полномасштабной агрессии РФ изучает потенциальные риски и проблемы, которые могут возникнуть во время проведения послевоенных выборов, и ищет способы их решения.
Первый пакет законодательных предложений Комиссия подготовила еще в сентябре 2022 года.
Сейчас работа продолжается в трех рабочих группах, которые занимаются:
По результатам этой работы ЦИК подготовила законодательные предложения, учитывающие особенности и потенциальные риски будущих выборов президента и народных депутатов Украины, которые не состоялись из-за военного положения.
В то же время Комиссия заявляет, что "никоим образом не настаивает, что предложенные ею предложения являются безальтернативными вариантами решения проблем послевоенных выборов".
"Наоборот, мы хотим, чтобы они стали стимулом или триггером для широкой дискуссии для поиска ответов на вопрос, как в послевоенных условиях обеспечить избирательные права граждан и защитить украинские демократические выборы от вмешательства государства-агрессора", - заявили в ЦИК.
Также предложения ЦИК учитывают евроинтеграционные обязательства Украины и рекомендации Еврокомиссии по послевоенным выборам.
Комиссия добавляет, что планирует и в дальнейшем работать над обновлением предложений и способствовать дискуссии в парламенте и Рабочей группе.
Сегодня, 8 января рабочая группа по подготовке законодательных предложений по выборам собралась на второе заседание.
Ее повестка дня охватывает два вопроса:
Традиционно заседание открыл первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко, который возглавляет рабочую группу по вопросам выборов.
Отметим, что впервые рабочая группа по подготовке законов для организации и проведения выборов в Украине собралась 26 декабря 2025 года и сообщила, что будет собираться при необходимости, но минимум раз в две недели.
Напомним, после слов главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова проводить выборы в течение 60-90 дней после обеспечения безопасности граждан и принятия необходимых законодательных изменений.
Среди ключевых вопросов он назвал безопасность избирателей, участие военных на фронте, голосование украинцев за рубежом и регистрацию внутренне перемещенных лиц.
Заметим, что немедленное проведение выборов в Украине есть среди пунктов 20-пунктного мирного плана, наработанного между Вашингтоном и Киевом.
Сейчас в Украине прорабатывается механизм выборов в Украине во время войны или в послевоенный период.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что новый закон о выборах во время войны будет одноразовым и должен гарантировать безопасность и демократичность процесса.
Тем временем ЦИК возобновила Государственный реестр избирателей. По ее данным, всего насчитывается 33 млн избирателей, но 5-7,5 млн находятся за границей, а более 1,4 млн не имеют официальной регистрации.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал конец февраля "желательным внутренним дедлайном" для подготовки законопроекта о выборах в условиях войны.
Зеленский, отвечая на вопрос РБК-Украина, вчера, 7 января уточнил, что все зависит от переговоров и достижения согласованных решений, и отметил, что работа над изменениями в избирательное законодательство может продолжаться до февраля.