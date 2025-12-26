В Раде начали работу над законом о выборах: в рабочей группе более 60 человек

Рабочая группа по подготовке законов для организации и проведения выборов во время войны в Украине собралась на свое первое заседание. В ее состав вошло 62 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания рабочей группы.

Председателем группы является первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко, который и раскрыл состав на сегодняшнее заседание.

Он, как глава рабочей группы, имеет трех заместителей:

председатель Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (направление - голосование военных);

заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк (направление - избиратели за рубежом);

глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк (направление - избирательный кодекс).

Также в состав группы по должности включена заместитель председателя Комитета ВРУ, председатель подкомитета по вопросам выборов, референдумов Алина Загоруйко.

Всего состав насчитывает 62 человека. Среди них: нардепы, представители ЦИК, военные, судьи.

В частности есть по два человека от каждой из фракций и групп ВРУ. В частности это Александр Качура ("Слуга народа"), Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Роман Лозинский ("Голос"), Лариса Маклана-Билозир ("Доверие"), Олег Дунда ("Слуга народа"), Виктор Мялик ("За будущее").

Ориентировочно включено 10 человек от ключевых общественных организаций, а также представители органов исполнительной власти и силовых структур.

Первый блок - организационный, второй - выступление членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В группу вошли председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко и его заместитель Сергей Дубовик.

Рабочая группа по проведению выборов во время войны будет собираться по необходимости, но минимум раз в две недели.

Следующее заседание планируют провести до 9 января 2026 года (ориентировочно 6-8-го).