Главная » Новости » Политика

В Раде начали работу над законом о выборах: в рабочей группе более 60 человек

Киев, Пятница 26 декабря 2025 13:59
В Раде начали работу над законом о выборах: в рабочей группе более 60 человек Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Рабочая группа по подготовке законов для организации и проведения выборов во время войны в Украине собралась на свое первое заседание. В ее состав вошло 62 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания рабочей группы.

Председателем группы является первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко, который и раскрыл состав на сегодняшнее заседание.

Он, как глава рабочей группы, имеет трех заместителей:

  • председатель Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (направление - голосование военных);
  • заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк (направление - избиратели за рубежом);
  • глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк (направление - избирательный кодекс).

Также в состав группы по должности включена заместитель председателя Комитета ВРУ, председатель подкомитета по вопросам выборов, референдумов Алина Загоруйко.

Всего состав насчитывает 62 человека. Среди них: нардепы, представители ЦИК, военные, судьи.

В частности есть по два человека от каждой из фракций и групп ВРУ. В частности это Александр Качура ("Слуга народа"), Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Роман Лозинский ("Голос"), Лариса Маклана-Билозир ("Доверие"), Олег Дунда ("Слуга народа"), Виктор Мялик ("За будущее").

Ориентировочно включено 10 человек от ключевых общественных организаций, а также представители органов исполнительной власти и силовых структур.

Первый блок - организационный, второй - выступление членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В группу вошли председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко и его заместитель Сергей Дубовик.

Рабочая группа по проведению выборов во время войны будет собираться по необходимости, но минимум раз в две недели.

Следующее заседание планируют провести до 9 января 2026 года (ориентировочно 6-8-го).

Президентские выборы в Украине

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы при условии, что США и европейские партнеры помогут с организацией.

Этому предшествовали слова президента США Дональда Трампа о том, что в Украине "пришло время для президентских выборов". Также в драфте мирного плана есть 18-й пункт, который предусматривает, что Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения.

Ранее украинский лидер обратился к народным депутатам с призывом наработать возможные варианты изменений в законы. 22 декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о создании рабочей группы, которая должна оперативно проработать вопрос возможности проведения президентских выборов в условиях военного положения.

В то же время, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что новый закон о выборах в условиях войны будет одноразовым.

Тем временем Центральная избирательная комиссия возобновила работу автоматизированной системы "Государственный реестр избирателей" в части взаимодействия с гражданами.

Больше об этом - в материале РБК-Украина "Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії".

