Україна готується до виборів: ЦВК вже має пропозиції, робоча група знову зібралася

ЦВК підготувала пропозиції

Центральна виборча комісія у середу, 7 січня засіданні схвалила пропозиції щодо організації та проведення загальнодержавних виборів після завершення або скасування воєнного стану в Україні.

Пропозиції будуть надіслані до Комітету Верховної Ради з питань організації влади, місцевого самоврядування та регіонального розвитку та до Робочої групи з підготовки законопроєктів щодо виборів в особливий або повоєнний період.

ЦВК зазначає, що від початку повномасштабної агресії РФ вивчає потенційні ризики та проблеми, які можуть виникнути під час проведення післявоєнних виборів, і шукає способи їх вирішення.

Перший пакет законодавчих пропозицій Комісія підготувала ще у вересні 2022 року.

Зараз робота продовжується у трьох робочих групах, які займаються:

оновленням відомостей про виборців для проведення післявоєнних виборів;

організацією голосування українців, які перебувають за кордоном на день виборів;

планом заходів для підготовки та проведення виборів після війни.

За результатами цієї роботи ЦВК підготувала законодавчі пропозиції, що враховують особливості та потенційні ризики майбутніх виборів президента та народних депутатів України, які не відбулися через воєнний стан.

Водночас Комісія заявляє, що "жодним чином не наполягає, що запропоновані нею пропозиції є безальтернативними варіантами розв’язання проблем післявоєнних виборів".

"Навпаки, ми хочемо, щоб вони стали стимулом або тригером для широкої дискусії для пошуку відповідей на питання, як у післявоєнних умовах забезпечити виборчі права громадян і захистити українські демократичні вибори від втручання держави-агресора", - заявили в ЦВК.

Також пропозиції ЦВК враховують євроінтеграційні зобов’язання України та рекомендації Єврокомісії щодо післявоєнних виборів.

Комісія додає, що планує й надалі працювати над оновленням пропозицій та сприяти дискусії у парламенті та Робочій групі.

Робоча група щодо виборів зібралася вдруге

Сьогодні, 8 січня робоча група з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів зібралася на друге засідання.

Її порядок денний охоплює два питання:

Перше - особливості порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та післявоєнних виборів.

- особливості порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та післявоєнних виборів. Друге - організаційні моменти щодо формування підгруп для роботи над законопроєктом.

Традиційно засідання відкрив перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко, який очолює робочу групу з питань виборів.

Зазначимо, що вперше робоча група з підготовки законів для організації та проведення виборів в Україні зібралася 26 грудня 2025 року та повідомила, що збиратиметься за потреби, але щонайменше раз на два тижні.

Підготовка до виборів в Україні

Нагадаємо, після слів глави Білого дому Дональда Трампа про необхідність проведення виборів в Україні, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова проводити вибори протягом 60-90 днів після забезпечення безпеки громадян і ухвалення необхідних законодавчих змін.

Серед ключових питань він назвав безпеку виборців, участь військових на фронті, голосування українців за кордоном та реєстрацію внутрішньо переміщених осіб.