Украина готовится к новому отопительному сезону: Свириденко назвала важные шаги

Украина уже начала готовиться к следующему отопительному сезону, и правительством выделены четыре ключевых компонента этой подготовки.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в Верховной Раде.
"С первого дня весны мы начали готовиться, учитывая все уроки этого отопительного сезона, к следующему отопительному сезону. И вместе с громадами, с областными военными администрациями, с мэрами городов готовить так называемые энергетические планы устойчивости", - отметила Свириденко.
По ее словам, эти планы включают, по сути, четыре компонента. Первый важный компонент - это именно защита подстанций, физическая защита.
Второй компонент - это развитие когенерации, третий - это децентрализованное теплоснабжение, четвертый - альтернативные источники для водоснабжения и водоотведения.
"Все регионы подали планы устойчивости и утвердили их на заседании Совета нацбезопасности и обороны. И наша задача сейчас обеспечить 30% финансирования со стороны государственного бюджета, 20% со стороны местных бюджетов. И на прошлой неделе правительство приняло решение о выделении первых средств для прифронтовых территорий", - добавила глава правительства.
Она также подчеркнула, что сегодня, 27 марта, правительство будет выделять средства на неприфронтовые территории.
"Очень важно, чтобы народные депутаты по своим округам взяли контроль за выполнением мероприятий в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Энергетика - это точно очень важный вопрос, и здесь надо вовлеченность всех ветвей власти", - подчеркнула Свириденко.
Ранее сообщалось, что украинское правительство уже начинает подготовку к следующему отопительному сезону. Общая стоимость плана составляет почти 278 млрд гривен.
В то же время Кабмин продлил действие льготных цен на газ для предприятий теплоснабжения до 30 сентября 2026 года. Они будут получать энергию по фиксированной, а не рыночной цене.
Также президент Украины Владимир Зеленский анонсировал перестройку и обновление энергетического обеспечения общин на следующий отопительный сезон.