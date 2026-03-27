RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Украина готовится к новому отопительному сезону: Свириденко назвала важные шаги

11:49 27.03.2026 Пт
2 мин
Какие шаги должно осуществить правительство перед новым отопительным сезоном?
aimg Константин Широкун
Фото: Юлия Свириденко (Getty Images)

Украина уже начала готовиться к следующему отопительному сезону, и правительством выделены четыре ключевых компонента этой подготовки.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в Верховной Раде.

Читайте также: Батареи становятся холодными: в каких городах Украины уже выключают отопление, названы даты

"С первого дня весны мы начали готовиться, учитывая все уроки этого отопительного сезона, к следующему отопительному сезону. И вместе с громадами, с областными военными администрациями, с мэрами городов готовить так называемые энергетические планы устойчивости", - отметила Свириденко.

Компоненты подготовки к отопительному сезону

По ее словам, эти планы включают, по сути, четыре компонента. Первый важный компонент - это именно защита подстанций, физическая защита.

Второй компонент - это развитие когенерации, третий - это децентрализованное теплоснабжение, четвертый - альтернативные источники для водоснабжения и водоотведения.

"Все регионы подали планы устойчивости и утвердили их на заседании Совета нацбезопасности и обороны. И наша задача сейчас обеспечить 30% финансирования со стороны государственного бюджета, 20% со стороны местных бюджетов. И на прошлой неделе правительство приняло решение о выделении первых средств для прифронтовых территорий", - добавила глава правительства.

Она также подчеркнула, что сегодня, 27 марта, правительство будет выделять средства на неприфронтовые территории.

"Очень важно, чтобы народные депутаты по своим округам взяли контроль за выполнением мероприятий в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Энергетика - это точно очень важный вопрос, и здесь надо вовлеченность всех ветвей власти", - подчеркнула Свириденко.

Подготовка к новому отопительному сезону

Ранее сообщалось, что украинское правительство уже начинает подготовку к следующему отопительному сезону. Общая стоимость плана составляет почти 278 млрд гривен.

В то же время Кабмин продлил действие льготных цен на газ для предприятий теплоснабжения до 30 сентября 2026 года. Они будут получать энергию по фиксированной, а не рыночной цене.

Также президент Украины Владимир Зеленский анонсировал перестройку и обновление энергетического обеспечения общин на следующий отопительный сезон.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
