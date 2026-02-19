Не допустить катастроф, как в Киеве: Зеленский анонсировал план на отопительный сезон
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал перестройку и обновление энергетического обеспечения громад на следующий отопительный сезон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
Читайте также: Весь Чернигов внезапно остался без света: что произошло
"На основе опыта этой зимы готовим решение по перестройке и обновлению энергетического обеспечения громад, и соответствующий план на следующий отопительный сезон будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне", - отметил он.
Президент подчеркнул, что должен быть учтен опыт каждой громады и города, которые не допустили этой зимой внутренних катастроф, которые были в Киеве.
Зеленский также рассказал, что на уровне Кабмина создадут координационный центр, который будет работать для систематизации реального опыта громад.
Ситуация в областях
По словам президента, сегодня состоялся селектор по ситуации со светом и теплом в регионах. Были обсуждены восстановительные работы и обеспечение людей в части областей.
"В частности, в Одессе и части громад области, на Днепровщине, на Николаевщине, где условия особенно сложные. Также были отчеты о ситуации в Харькове и области, на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине", - говорится в заявлении Зеленского.
Он добавил, что отдельно было проанализировано, что сделано в Запорожье и какой опыт региона может быть масштабирован в других областях.
Ситуация в энергосистеме
Напомним, сейчас сложная ситуация с электроснабжением сохраняется не только в Киеве, но и в ряде других регионов. Вследствие значительных повреждений сетей энергетики вынуждены применять ограничения.
Отметим, Зеленский отмечал, что РФ осуществила масштабные удары по украинской энергетике, применив большое количество ракет и дронов, что повлекло серьезные разрушения и требует длительного восстановления.
В то же время эксперты прогнозируют, что стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле, когда повышение температуры и завершение отопительного сезона уменьшат нагрузку на сети.