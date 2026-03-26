Батареи становятся холодными: в каких городах Украины уже выключают отопление, названы даты

В разных регионах Украины начали постепенно завершать отопительный сезон 2025-2026 годов. Решение принимают с учетом погодных условий, а также ситуации с безопасностью в прифронтовых областях.

Где отопление уже отключают

В Киевской области уже начали процесс завершения отопительного периода из-за устойчивого потепления. В то же время окончательные решения принимают на местах в зависимости от погодных условий. В частности, в Броварах отопление прекращают с 27 марта.

В Лубнах Полтавской области батареи для большинства потребителей планируют выключить с 28 марта, но в больницах тепло оставят.

В Кременчуге завершение отопительного сезона запланировано на 31 марта. При этом вместе с теплом, вероятно, прекратят и подачу горячей воды из-за значительных расходов городского бюджета на компенсацию тарифов.

В Мукачево Закарпатской области отопительный сезон завершится с 1 апреля для населения, бюджетных учреждений и организаций, однако в случае похолодания теплоснабжение могут временно возобновлять.

Также сообщается, что в Черноморске Одесской области сезон планируют завершить на следующей неделе (после 30 марта).

Прифронтовые области готовятся к завершению

В Донецкой области отопительный сезон планируют завершить уже на этой неделе. Параллельно в области начинают подготовку к следующему сезону, который, по прогнозам, может быть еще сложнее из-за постоянных обстрелов инфраструктуры.

В Харьковской области решение о завершении отопительного периода пока должно приниматься на уровне громад. Согласно распоряжению главы ОГА, тепло можно выключать не раньше, чем среднесуточная температура в течение трех суток превысит +8°C.

Где отопление еще продолжается

В некоторых городах пока не спешат с отключением тепла.

В частности, в Черновцах по состоянию на 26 марта решение о завершении сезона еще не приняли - там ожидают официальных погодных данных.

В Хмельницком также не планируют полностью выключать отопление в ближайшее время. Из-за переменчивой погоды котельные работают в сменном режиме - днем тепло могут временно ограничивать, а ночью восстанавливать.

В Черкассах вопрос завершения сезона будут рассматривать только после стабильного повышения температуры более +8°C в течение трех дней подряд.