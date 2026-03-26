Батареи становятся холодными: в каких городах Украины уже выключают отопление, названы даты

15:02 26.03.2026 Чт
3 мин
Некоторые города откладывают завершение отопительного сезона до устойчивого потепления
aimg Татьяна Веремеева
Батареи становятся холодными: в каких городах Украины уже выключают отопление, названы даты Фото: В Украине продолжают отключать отопление (Getty Images)

В разных регионах Украины начали постепенно завершать отопительный сезон 2025-2026 годов. Решение принимают с учетом погодных условий, а также ситуации с безопасностью в прифронтовых областях.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Главное:

  • В Украине продолжается процесс завершения отопительного сезона 2025-2026 годов, решение принимают местные общины в зависимости от погоды.
  • В Киевской области отопление уже отключают: в Броварах процесс начнется с 27 марта, на Полтавщине (Лубны, Кременчуг) - с 28 и 31 марта.
  • На Закарпатье (Мукачево) сезон завершат 1 апреля, однако в случае похолодания теплоснабжения обещают временно восстанавливать.
  • В прифронтовой Донецкой области отопление планируют отключить до конца этой недели из-за ситуации с безопасностью и подготовки к следующей зиме.
  • Харьковская область, Черновцы, Хмельницкий и Черкассы пока не спешат с отключением, ожидая стабильное среднесуточное потепление более +8°C.
  • В Кременчуге вместе с теплом могут прекратить подачу горячей воды для экономии бюджетных средств на компенсацию тарифов.

Где отопление уже отключают

В Киевской области уже начали процесс завершения отопительного периода из-за устойчивого потепления. В то же время окончательные решения принимают на местах в зависимости от погодных условий. В частности, в Броварах отопление прекращают с 27 марта.

В Лубнах Полтавской области батареи для большинства потребителей планируют выключить с 28 марта, но в больницах тепло оставят.

В Кременчуге завершение отопительного сезона запланировано на 31 марта. При этом вместе с теплом, вероятно, прекратят и подачу горячей воды из-за значительных расходов городского бюджета на компенсацию тарифов.

В Мукачево Закарпатской области отопительный сезон завершится с 1 апреля для населения, бюджетных учреждений и организаций, однако в случае похолодания теплоснабжение могут временно возобновлять.

Также сообщается, что в Черноморске Одесской области сезон планируют завершить на следующей неделе (после 30 марта).

Прифронтовые области готовятся к завершению

В Донецкой области отопительный сезон планируют завершить уже на этой неделе. Параллельно в области начинают подготовку к следующему сезону, который, по прогнозам, может быть еще сложнее из-за постоянных обстрелов инфраструктуры.

В Харьковской области решение о завершении отопительного периода пока должно приниматься на уровне громад. Согласно распоряжению главы ОГА, тепло можно выключать не раньше, чем среднесуточная температура в течение трех суток превысит +8°C.

Где отопление еще продолжается

В некоторых городах пока не спешат с отключением тепла.

В частности, в Черновцах по состоянию на 26 марта решение о завершении сезона еще не приняли - там ожидают официальных погодных данных.

В Хмельницком также не планируют полностью выключать отопление в ближайшее время. Из-за переменчивой погоды котельные работают в сменном режиме - днем тепло могут временно ограничивать, а ночью восстанавливать.

В Черкассах вопрос завершения сезона будут рассматривать только после стабильного повышения температуры более +8°C в течение трех дней подряд.

Ранее РБК-Украина уже рассказывало, что в ряде городов уже начали отключать отопление. В частности в Киеве отопительный сезон закончился 24 марта. В начале марта в некоторых регионах тепло начали отключать днем.

Во время написания материала были использованы следующие источники: сообщения областных и городских военных администраций, городских советов (Мукачевского, Лубенского), комментарии местных чиновников (в частности глав общин и руководителей коммунальных предприятий), информация с официальных сайтов общин, а также распоряжение главы Харьковской ОГА.

Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
