Україна готується до нового опалювального сезону: Свириденко назвала важливі кроки

Україна вже почала готуватись до наступного опалювального сезону, і урядом виділено чотири ключових компоненти цієї підготовки.
Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ у Верховній Раді.
"З першого дня весни ми почали готуватися, враховуючи всі уроки цього опалювального сезону, до наступного опалювального сезону. І разом з громадами, з обласними військовими адміністраціями, з мерами міст готувати так звані енергетичні плани стійкості", - зазначила Свириденко.
За її словами, ці плани включають, по суті, чотири компоненти. Перший важливий компонент – це саме захист підстанцій, фізичний захист.
Другий компонент – це розвиток когенерації, третій – це децентралізоване теплопостачання, четвертий – альтернативні джерела для водопостачання і водовідведення.
"Всі регіони подали плани стійкості і затвердили їх на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. І наша задача зараз забезпечити 30% фінансування з боку державного бюджету, 20% з боку місцевих бюджетів. І на минулому тижні уряд прийняв рішення про виділення перших коштів для прифронтових територій", - додала глава уряду.
Вона також підкреслила, що сьогодні, 27 березня, уряд буде виділяти кошти на неприфронтові території.
"Дуже важливо, щоб народні депутати по своїм округам взяли контроль за виконанням заходів в рамках підготовки до наступного опалювального сезону. Енергетика – це точно дуже важливе питання, і тут треба залученість всіх гілок влади", - підкреслила Свириденко.
Раніше повідомлялось, що український уряд уже розпочинає підготовку до наступного опалювального сезону. Загальна вартість плану становить майже 278 млрд гривень.
Водночас Кабмін подовжив дію пільгових цін на газ для підприємств теплопостачання до 30 вересня 2026 року. Вони отримуватимуть енергію за фіксованою, а не ринковою ціною.
Також президент України Володимир Зеленський анонсував перебудову та оновлення енергетичного забезпечення громад на наступний опалювальний сезон.