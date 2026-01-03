Санкции и оружие вместо разговоров: Украина определила путь к компромиссам с РФ

Реальные компромиссы со стороны России возможны только в условиях жесткого давления. Речь идет о сочетании санкций, активной военной поддержки Украины и сохранении диалога с участием США и Европы.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины во время общения с журналистами.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что убедить Россию пойти на компромиссы можно только через реальное давление, а не формальные разговоры.

"Разговаривать, а разговаривать не просто по телефону, а разговаривать с санкциями, разговаривать военной поддержкой Украины", - сказал президент.

Глава государства обратил внимание, что некоторые процессы, в частности по усилению ПВО, в последнее время замедлились, и это хорошо видит российская сторона. Именно поэтому Москва ориентируется на паузы и слабые места в поддержке Украины.

Зеленский подчеркнул, что США должны давить на Россию сильнее, одновременно отметив масштабную работу американской команды. По его словам, в декабре представители США и Украины провели чрезвычайно интенсивное сотрудничество, за что он выразил им благодарность.

Президент также отметил, что быстрой альтернативы нынешнему формату диалога не существует. Теоретически лидерство могла бы взять на себя Европа, если США откажутся от активной роли, однако, по убеждению Зеленского, европейский путь не будет быстрее американского.

"Здесь уже наработано очень много. Мы должны уважать работу людей и время, ведь каждая минута промедления означает новые страдания людей в Украине", - подчеркнул президент.

Ранее Украина неоднократно заявляла, что любые переговоры с Россией должны опираться на принцип силы, а не уступок агрессору. Киев настаивает на усилении санкционного давления и стабильной поставке вооружения, в частности систем противовоздушной обороны.

В течение последних месяцев США и европейские партнеры ведут консультации относительно дальнейших шагов поддержки Украины, однако дискуссии часто сопровождаются задержками в решениях.