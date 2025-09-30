Украина готовит новые санкции против РФ и будет синхронизировать их с партнерами, - Зеленский

Как рассказал Зеленский, секретарь СНБО Рустем Умеров и уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк доложили о новых санкционных шагах и синхронизации санкций с партнерами.

Президент отметил, что только в сентябре Украина ввела пять санкционных решений - против лиц, которые помогают российскому ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору, против пропагандистов, пророссийских деятелей из Молдовы, лиц, которые служат оккупанту во временно оккупированном Крыму, а также синхронизировали британские санкции в украинской юрисдикции.

Всего под санкции попали 166 физических лиц и 127 юридических.

Также Зеленский напомнил, что в этом месяце были также важные санкционные шаги США, Великобритании, Канады, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

"В каждом этом пакете учтены наши предложения и уже введены санкции. И это важно, что у нас именно такая координация. Ожидаем принятия 19-го санкционного пакета Евросоюза как можно быстрее. Работаем также с США по дальнейшему санкционному давлению. Спасибо всем, кто помогает", - отметил президент.

Глава государства поручил готовить продление тех санкций, срок которых истекает, и ускорить синхронизацию этих ограничений с партнерами.

"Важно, чтобы давление было действительно эффективным. Рассчитываем, что Министерство иностранных дел, другие государственные институты будут оперативными в сопровождении этой работы", - подчеркнул Зеленский.