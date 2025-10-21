ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Линия фронта может быть началом дипломатии, но Россия пытается соскочить, - Зеленский

Киев, Вторник 21 октября 2025 19:35
UA EN RU
Линия фронта может быть началом дипломатии, но Россия пытается соскочить, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина готова начать мирные переговоры с Россией при условии, что отправной точкой будет линия фронта. Но Москва не хочет диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Президент отметил, что позиции Украины и партнеров по поводу дипломатии совпадают. В частности, Украина снова выразила готовность к завершению войны.

Вопрос достижения мира поднимался на встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры договорились, что именно так попытаются организовать диалог - на линии, которая есть сейчас.

"Линия фронта может стать началом дипломатии. Россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии", - обратил внимание Зеленский.

По его словам, как только вопрос дальнобойности для Украины "стал немного дальше", Россия почти автоматически стала менее заинтересованной в дипломатии.

"Это сигнал, что именно этот вопрос - вопрос дальнобойности - дает, возможно, незаменимый ключ к миру", - считает Зеленский.

Tomahawk для Украины

Напомним, на фоне обсуждения в Вашингтоне вопроса возможных поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk российский диктатор Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу. Такие переговоры состоялись за день до встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После звонка Трамп отказался предоставлять Украине Tomahawk, оправдывая это тем, что в такие ракеты важны для США.

Также американский лидер после переговоров с Путиным заявил о планах провести новую встречу с ним в Будапеште.

Уже сегодня в СМИ появились слухи о том, что подготовка к саммиту была приостановлена, а Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время.

К слову, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что его страна не согласится на перемирие с Украиной. По его словам, это якобы не решит "первопричин" российской агрессии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Дональд Трамп Мирные переговоры Перемирие России и Украины Режим прекращения огня Война в Украине
Новости
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию