Линия фронта может быть началом дипломатии, но Россия пытается соскочить, - Зеленский
Украина готова начать мирные переговоры с Россией при условии, что отправной точкой будет линия фронта. Но Москва не хочет диалога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Президент отметил, что позиции Украины и партнеров по поводу дипломатии совпадают. В частности, Украина снова выразила готовность к завершению войны.
Вопрос достижения мира поднимался на встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры договорились, что именно так попытаются организовать диалог - на линии, которая есть сейчас.
"Линия фронта может стать началом дипломатии. Россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии", - обратил внимание Зеленский.
По его словам, как только вопрос дальнобойности для Украины "стал немного дальше", Россия почти автоматически стала менее заинтересованной в дипломатии.
"Это сигнал, что именно этот вопрос - вопрос дальнобойности - дает, возможно, незаменимый ключ к миру", - считает Зеленский.
Tomahawk для Украины
Напомним, на фоне обсуждения в Вашингтоне вопроса возможных поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk российский диктатор Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу. Такие переговоры состоялись за день до встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
После звонка Трамп отказался предоставлять Украине Tomahawk, оправдывая это тем, что в такие ракеты важны для США.
Также американский лидер после переговоров с Путиным заявил о планах провести новую встречу с ним в Будапеште.
Уже сегодня в СМИ появились слухи о том, что подготовка к саммиту была приостановлена, а Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время.
К слову, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что его страна не согласится на перемирие с Украиной. По его словам, это якобы не решит "первопричин" российской агрессии.