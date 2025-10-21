Трамп намекнул, что завершение войны РФ против Украины приближается

Президент США Дональд Трамп считает, что ему удастся урегулировать войну России против Украины и мир "приближается".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление американского лидера на ланче в Белом доме.

Трамп заявил, что ему будет трудно превзойти 1-го президента США Джорджа Вашингтона и 16-го президента США Авраама Линкольна. "Но мы попробуем, правда? Эй, они не урегулировали восемь войн, девятая на подходе, ладно? Мы урегулировали восемь войн, и девятая уже близко, верите или нет", - добавил он. Очевидно, что под восьмой войной Трамп имеет в виду ситуацию в Секторе Газа, а под девятой - российскую полномасштабную агрессию против Украины.