Украина эвакуировала из Судана еще 8 граждан, операция продолжается, - Николенко

Украина, в сотрудничестве с другими ведомствами, продолжает операцию по спасению украинцев. Сегодня удалось эвакуировать из Судана еще 8 граждан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Отметим, за получением консульской помощи необходимо обратиться к:

"В целом благодаря многоуровневой тщательно спланированной операции Украина уже эвакуировала из Судана 91 гражданина. Продолжаем мониторить развитие ситуации безопасности и принимать меры для обеспечения безопасности наших граждан в Судане", - пишет Николенко.

В течение 24-26 апреля удалось эвакуировать три группы граждан:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования.

Тем временем армия Судана заявила, что поможет с эвакуацией иностранных граждан.

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