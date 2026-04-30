Британия и союзники собирают новый флот в морской кулак против РФ
Великобритания создает новое мощное объединение военно-морских сил. В него войдут союзники из Северной Европы для сдерживания агрессии Кремля. Главная цель - быть готовыми к немедленному ведению боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Согласно заявлению командующего Королевского флота генерала Гвина Дженкинса, между руководством ВМС стран Северной Европы уже подписано специальное "заявление о намерениях". Планируется детально проработать проект под названием "Инициатива северных флотов". Новая группировка не заменит НАТО, но дополнит его.
"Мы знаем, что не можем терять времени, поэтому до конца этого года я хочу, чтобы мы все подписали официальную декларацию, которая заложит основу для жизненно важного и длительного партнерства на много лет вперед", - заявили в ВМС Великобритании.
Готовность к войне и "гибридный флот"
Лондон не хочет создавать "бумажную" организацию, а планирует полную интеграцию экипажей и вооружения.
Генерал Дженкинс выдвинул четкие требования к будущим силам:
- Создание морских подразделений, которые тренируются и готовятся вместе.
- Наличие реальных военных планов для немедленного ведения боевых действий.
- Формирование "гибридного флота", где сочетаются пилотируемые и беспилотные суда.
- Возможность свободно обмениваться моряками, запчастями и боеприпасами между странами-участницами.
К инициативе могут присоединиться члены Объединенных экспедиционных сил (JEF). Это страны Балтии, Скандинавия и Нидерланды. Также интерес к морскому союзу проявляет Канада.
"Я стремлюсь создать морские силы, которые тренируются, учатся и готовятся вместе. Силы, предназначенные для немедленного ведения боевых действий, если это потребуется, с реальными возможностями, реальными военными планами и реальной интеграцией", - подчеркнул Дженкинс.
Почему Британия бьет тревогу: цифры угрозы
Угроза со стороны России растет с каждым днем, утверждают британские военные. Особое беспокойство вызывает российский "Северный флот", ведь количество инцидентов в британских водах бьет рекорды.
"Мы наблюдали, как количество российских вторжений в наши воды выросло почти на треть за последние два года", - заявил генерал.
Только в течение 2025 года Королевский флот десятки раз выходил на перехват. Российские надводные корабли постоянно испытывают оборону страны.
Командовать новыми союзными силами планируют из главного штаба в Нортвуде, что вблизи Лондона. Это позволит оперативно управлять операциями в Северной Атлантике и Арктике.
Что еще стоит знать о флоте Британии и США
Несмотря на звание "морской державы" Великобритания не перехватила ни одного судна российского "теневого флота". Причиной стало опасение, что швартовка и обслуживание судов может стоить десятки миллионов фунтов стерлингов.
Не только Королевский, но и любой европейский флот не решаются перекрывать экспорт нефти РФ через Балтику. Блокирование судоходства в международных проливах фактически приравнивается к акту войны, говорит эксперт.
Тем временем для Трампа хотят построить "золотой флот". Центральным элементом станут новые линкоры класса "Трамп", на строительство которых планируют выделить более 65 миллиардов долларов.