Что предшествовало

Напомним, 29 декабря Сергей Лавров заявил, что Украина якобы совершила атаку на резиденцию Путина в Новгородской области.

После этого он добавил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрела, а объекты и время ответного удара будут определены.

Чуть позже, лишь спустя два дня, 31 декабря, РФ показала фейковую карту, как якобы "летели дроны" на резиденцию Путина.

Украина в свою очередь отрицает какие-либо подобные действия заявляя, что Путин ищет предлог, чтобы испортить отношения между Вашингтоном и Киевом и ослабить переговорные позиции Украины по встречах по прекращению войны, организованных при посредничестве США.

Тем временем президент США Дональд Трамп за несколько часов до Нового года сделал репост новости, который намекает на обман Кремля и препятствование миру. Речь идет и новости New York Post с заголовком "Заявление об "атаке" на Путина показывает, что именно РФ стоит на пути к миру".

Таким образом, это еще одно доказательство, что Россия вбросила фейк об атаке на резиденцию диктатора РФ.