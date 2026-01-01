Що передувало

Нагадаємо, 29 грудня Сергій Лавров заявив, що Україна нібито здійснила атаку на резиденцію Путіна в Новгородській області.

Після цього він додав, що переговорна позиція РФ буде переглянута, а об'єкти і час удару у відповідь будуть визначені.

Трохи пізніше, лише через два дні, 31 грудня, РФ показала фейкову карту, як нібито "летіли дрони" на резиденцію Путіна.

Україна, зі свого боку, заперечує будь-які подібні дії, заявляючи, що Путін шукає привід, щоб зіпсувати відносини між Вашингтоном і Києвом і послабити переговорні позиції України на зустрічах із припинення війни, організованих за посередництва США.

Тим часом президент США Дональд Трамп за кілька годин до Нового року зробив репост новини, який натякає на обман Кремля і перешкоджання миру. Йдеться і новини New York Post із заголовком "Заява про "атаку" на Путіна показує, що саме РФ стоїть на шляху до миру".

Таким чином, це ще один доказ, що Росія вкинула фейк про атаку на резиденцію диктатора РФ.