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Ця меддопомога допоможе в боротьбі з коронавірусом

В Україну прибув з Китаю 25-ий літак з медпомогою для боротьби з коронавірусом COVID-19. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, прийшли близько 50 тис. щитків для обличчя та маски.

"Ми побороли кризу нехватки засобів захисту в лікарнях. Далі усі закупки буде здійснювати МОЗ. Надалі допомогу будуть доставляти, як і літаками, так і морем, поїздами", - заявив Тимошенко.

Нагадаємо, привезенням засобів та обладнання, необхідних для подолання епідемії коронавірусу, яке досі курував Офіс президента, надалі займатиметься Міністерство охорони здоров’я.

Раніше у МОЗ заявили, що майже тисяча лікарень цього року матиме дефіцит фінансування. Глава МОЗ зазначив, що по деяких лікарнях зменшення фінансування складає від 10% до 50%.

Зазначимо, в Україні з 1 квітня з запуском Програми медичних гарантій стартував другий етап медичної реформи.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я не буде зупиняти медреформу в Україні.