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Эта медпомощь поможет в борьбе с коронавирусом

В Украину прибыл из Китая 25-ый самолет с медпомощью для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, пришли около 50 тыс. щитков для лица и маски.

"Мы победили кризис нехватки средств защиты в больницах. Далее все закупки будет осуществлять Минздрав. В дальнейшем помощь будут доставлять, как и самолетами, так и морем, поездами", - заявил Тимошенко.

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