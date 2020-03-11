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МОЗ не зупинятиме медреформу в Україні

Новини » Політика     11.03.2020 - 14:55
МОЗ не зупинятиме медреформу в Україні
Фото: Ілля Ємець (moz.gov.ua)

Нові зміни у системі охорони здоров’я будуть ґрунтуватися на передовому міжнародному досвіді

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець заявив, що Міністерство не має наміру зупиняти медичну реформу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

При цьому Ємець зазначив, що нові зміни у системі охорони здоров’я будуть ґрунтуватися на передовому міжнародному досвіді та включатимуть інтереси лікарів та пацієнтів.

"Реформа системи охорони здоров’я України не зупиняється, вона продовжується. Наше завдання - провести такі зміни, від яких виграють всі українці: як пацієнти, так і лікарі. Очевидно, що модернізація повинна відбуватися на основі вітчизняного досвіду та передових світових практик і щоб нові механізми запрацювали одразу, а українці не потерпали від очікування змін", - зазначив міністр.

При цьому він додав, що підготовка до впровадження другого етапу медичної реформи проходить в Міністерстві охорони здоров’я уже зараз.

Нагадаємо, 13 березня комітет Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування розгляне питання про скасування другого етапу медичної реформи.

За словами президента Володимира Зеленського, в Україні багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи, яка повинна стартувати з 1 квітня поточного року. Він підкреслив, що "люди бояться закриття лікарень".

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Новини України медреформаМінстерство охорони здоров'я України
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