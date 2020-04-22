Майже тисяча лікарень матиме дефіцит фінансування у 2020

Фото: Максим Степанов (УНІАН)

Глава МОЗ зазначив, що по деяких лікарнях фінансування зменшиться до 50%

Майже тисяча лікарень цього року матиме дефіцит фінансування. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, 984 лікарні отримають у цьому році менше коштів, аніж у минулому.

"У зв’язку зі стартом другого етапу системи охорони здоров’я всі наші заклади охорони здоров’я перейшли на іншу систему фінансування. Це міські лікарні, районні та обласні лікарні. Тобто, вони фінансуються через Національну службу здоров’я за договорами на конкретні медпослуги. Під час аудиту з більше ніж 1600 договорів, укладених з медзакладами по всій Україні, 984 лікарні мають дефіцит. Це означає, що вони отримають кошти у 2020 році менше, ніж це було у 2019 році", - заявив Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що по деяких лікарнях зменшення фінансування складає від 10% до 50%.

"Наприклад, Центр екстренної меддопомоги Запорізької області. Це "103". Недофінансування у цьому році буде складати 67 мільйонів гривень у порівнянні з 2019-м роком. Наслідки такого недофінансування - це скорочення бригад швидкої зі 154 до 110-ти. Тобто, будуть звільнені люди", - сказав міністр.

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня з запуском Програми медичних гарантій стартував другий етап медичної реформи.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я не буде зупиняти медреформу в Україні.