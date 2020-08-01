Україна поділили на зони карантину, а Кравчук назвав можливі компроміси для Донбасу: новини за 31 липня

Україну поділили на чотири зони карантину, глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук назвав два можливих компромісу щодо Донбасу, одеський блогер порізав горло в суді. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 31 липня, - в матеріалі РБК-Україна

Україну поділили на чотири зони карантину: список міст та районів

Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішеня поділили Україну на чотири зони карантину. Мова йде про зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.

Червона зона - заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльності кафе і ресторанів, а також всі обмеження, які діють у жовтій, помаранчевій та зеленій зонах. Помаранчева зона - заборона розважальних закладів та ресторанів вночі, планової госпіталізації в лікарнях, роботи спортзалів, дитячих таборів. Жовта зона - заборонено також відвідувати будинки престарілих, лікарні, соціальні установи, а також обмеження, які діють у зеленій зоні. Зелена зона - масковий режим в місцях скупчення людей, дотримуватися соціальної дистанції, одна людина на 5 квадратних метрів під час проведення масових заходів.

Кравчук назвав два можливих компроміси для Донбасу

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав два можливих компроміси по Донбасу. При цьому про особливий статус регіону не йдеться. Про це він розповів в інтерв'ю "Суспільному".

"Особливий статус Донбасу. Я це не сприймаю, тому що мені незрозуміло, що це таке. Але я можу сприйняти не "особливий статус", а "особливу систему управління" у цих регіонах. Це вже компроміс. Управління, але не статус", - підкреслив екс-президент.

Він нагадав, що за часи своєї каденції підписав закон про вільну економічну зону на Донбасі. "Це міг би бути один із кроків, для того, щоб люди почали діяти, і розв'язувати складні питання, залучивши туди інвестиції, щоб порівняно швидко відновити життя і дати людям шанс працювати, заробляти та жити нормально", - пояснив Кравчук.

У Путіна спростували вихід з переговорів по Донбасу

У Кремлі спростували інформацію про згортання переговорного процесу по Донбасу. Більше того, заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак нібито такого не писав і не говорив.

Як стало відомо раніше, Козак написав лист раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, в якому він назвав переговори по Донбасу на рівні політрадників безглуздими і запропонував відмовитися від цього формату.

Україна і Молдова вимагають переформатування миротворців РФ у Придністров'ї

Україна і Молдова вимагають переформатування російських миротворців у Придністров'ї. Йдеться про їх перетворення у громадянську поліцейську місію під егідою ОБСЄ. Про це розповів заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Він підкреслив, що Росія повинна виконати свої зобов'язання, взяті нею на саміті ОБСЄ в 1999 році, і вивести свої війська з Придністров'я.

Смоленська авіакатастрофа: літак Качинського могли підірвати зсередини

Катастрофа літака польського президента Леха Качинського у 2010 році під Смоленськом могла статися в результаті двох вибухів. Такого висновку дійшла парламентська комісія Польщі з розслідування причин катастрофи.

Про це йдеться у відео щодо результатів розслідування, яке опублікував голова комісії Антоніо Мацеревич.

Як вважають у комісії польського Сейму, на борту президентського літака Ту-154 сталися два вибухи.

Офіс генпрокурора повідомив про підозру затриманим в Білорусі бійцям ПВК "Вагнера"

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру 28 затриманим, з яких 9 громадян України, під Мінськом бойовикам ПВК "Вагнера". Їх підозрюють в участі в терористичній організації. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Крім того, ОГП звернувся в Генеральну прокуратуру Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

У Португалії поїзд зіткнувся з машиною, є загиблий та десятки потерпілих

У центральному регіоні Португалії сталося зіткнення швидкісного пасажирського поїзда та машини технічного обслуговування. Попередньо, в результаті зіткнення загинула одна людина. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Місцевий телеканал SIC заявив про майже 50 постраждалих в результаті аварії та одну жертву.

Одеський блогер порізав горло в суді: його підозрюють в нападі на учасника ООС (відео)

В Одесі відомий блогер Стас Домбровський в залі суду порізав лезом собі шию після оголошення обраного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Інцидент стався 31 липня у Приморському районному суді міста, передали в поліції.

41-річного Домбровського підозрюють у скоєнні хуліганських дій, і сьогодні він самостійно прийшов до суду на розгляд справи, яка закінчилася спробою самогубства. Після цього чоловіка госпіталізували.

У школах Києва перед уроками тепер співатимуть гімн України

Київрада підтримала рішення про виконання в школах гімну України на початку дня, а також під час проведення урочистих заходів. Депутати пояснили таку ініціативу і зазначили, що аналогічне рішення вже ухвалили в деяких інших містах.

Також наголошується, що співати гімн на початку дня в закладах загальної середньої освіти всіх типів і форм власності - це рекомендація, а не обов'язок. Про це 31 липня передали в прес-службі Київської міськради.