У Португалії поїзд зіткнувся з машиною, є загиблий та десятки потерпілих

Фото: аварія поїзда у Португалії (twitter.com asbeiras)

Постраждали майже 50 людей

У центральному регіоні Португалії сталося зіткнення швидкісного пасажирського поїзда та машини технічного обслуговування. Попередньо, в результаті зіткнення загинула одна людина.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Місцевий телеканал SIC заявив про майже 50 постраждалих в результаті аварії та одну жертву.

BREAKING - A high speed rail #train collided with a track machine in #Portugal. Reports of at least 1 dead and 50 injured. pic.twitter.com/W9rRV4Dv1r — SV Breaking News (@SVNewsAlerts) July 31, 2020

Однак в окружному командуванні операцій з надання допомоги в Коімбре, що неподалік місця, де сталося зіткнення, розповіли, що є "декілька поранених", але інформацію про загиблих не підтвердили.

За словами прес-секретаря рятувальників, на місці події перебували аварійні служби, в тому числі пожежники.

Нагадаємо, у Чехії зіткнулися два поїзди, в результаті чого постраждали десятки людей; пасажирський поїзд зійшов з рейок та зіткнувся з вантажним, що рухався назустріч.

Тижнем раніше у Чехії зіткнулися два пасажирські поїзди; в результаті аварії загинули 2 людини та близько 30 отримали поранення.