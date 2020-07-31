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У Португалії поїзд зіткнувся з машиною, є загиблий та десятки потерпілих

Лісабон, П'ятниця 31 липня 2020 19:09
У Португалії поїзд зіткнувся з машиною, є загиблий та десятки потерпілих
Фото: аварія поїзда у Португалії (twitter.com asbeiras)
Автор: Дмитро Левицький

Постраждали майже 50 людей

У центральному регіоні Португалії сталося зіткнення швидкісного пасажирського поїзда та машини технічного обслуговування. Попередньо, в результаті зіткнення загинула одна людина.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Місцевий телеканал SIC заявив про майже 50 постраждалих в результаті аварії та одну жертву.

Однак в окружному командуванні операцій з надання допомоги в Коімбре, що неподалік місця, де сталося зіткнення, розповіли, що є "декілька поранених", але інформацію про загиблих не підтвердили.

За словами прес-секретаря рятувальників, на місці події перебували аварійні служби, в тому числі пожежники.

Нагадаємо, у Чехії зіткнулися два поїзди, в результаті чого постраждали десятки людей; пасажирський поїзд зійшов з рейок та зіткнувся з вантажним, що рухався назустріч.

Тижнем раніше у Чехії зіткнулися два пасажирські поїзди; в результаті аварії загинули 2 людини та близько 30 отримали поранення.

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