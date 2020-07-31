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Офіс генпрокурора повідомив про підозру затриманим в Білорусі бійцям ПВК "Вагнера"

Київ, П'ятниця 31 липня 2020 18:03
Офіс генпрокурора повідомив про підозру затриманим в Білорусі бійцям ПВК "Вагнера"
Фото: Офіс генпрокурора (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Зараз готуються документи для запиту про їх екстрадицію в Україну

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру 28 затриманим, з яких 9 громадян України, під Мінськом бойовикам ПВК "Вагнера". Їх підозрюють в участі в терористичній організації.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Крім того, ОГП звернувся в Генеральну прокуратуру Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Так, Україна висловила намір вимагати видачі затриманих для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з незаконною участю в збройному конфлікті на Донбасі.

Зараз йде підготовка документів, необхідних для направлення запитів про екстрадицію бойовиків. Питання про їх видачу буде вирішуватися компетентними органами Білорусі.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали 33 бойовиків ПВК "Вагнера". За даними білоруських правоохоронців, бійці, швидше за все, приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України не виключає запитів на екстрадицію затриманих в Білорусі бойовиків "Вагнера".

Крім того, Білорусь передала Україні весь список затриманих бойовиків ПВК "Вагнера".

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