Україна і Молдова вимагають переформатування миротворців РФ у Придністров'ї

Фото: Василь Боднар (УНІАН)

Миротворців вимагають перетворити в громадянську поліцейську місію під егідою ОБСЄ

Україна і Молдова вимагають переформатування російських миротворців у Придністров'ї. Йдеться про їх перетворення у громадянську поліцейську місію під егідою ОБСЄ.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Він підкреслив, що Росія повинна виконати свої зобов'язання, взяті нею на саміті ОБСЄ в 1999 році, і вивести свої війська з Придністров'я.

"Ми не бачимо необхідності в продовженні нинішнього військового миротворчого формату на Дністрі. Ми вважаємо, що він може бути трансформований у громадянську поліцейську місію під егідою, наприклад, ОБСЄ", - повідомив заступник міністра закордонних справ в коментарі РБК-Україна.

Крім того, в матеріалі наголошується, що епідемія коронавірусу вплинула на переговорний формат щодо врегулювання конфлікту в Придністров'ї, однак Україна і Молдова продовжують консультації.

Відзначимо, Боднар 22 липня провів відеоконференцію з держсекретарем МЗС Молдови Думітру Соколаном. Сторони підтвердили необхідність виведення російський військ, що знаходяться на території так званої "Придністровської Молдавської Республіки".

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін пояснював, чим відрізняється конфлікт у Придністров'ї від війни на Донбасі в інтерв'ю РБК-Україна.

Як писало РБК-Україна, глава держави Володимир Зеленський також порівнював Придністров'я з Донбасом.