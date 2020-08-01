Украину поделили на зоны карантина, а Кравчук назвал возможные компромиссы для Донбасса: новости за 31 июля

Украину поделили на четыре зоны карантина, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал два возможных компромисса по Донбассу, одесский блогер порезал горло в суде. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 31 июля, - в материале РБК-Украина

Украину поделили на четыре зоны карантина: список городов и районов

Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение поделить Украину на четыре зоны карантина. Речь идет о зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах.

Красная зона - запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе и ресторанов, а также все ограничения, действующие в желтой, оранжевой и зеленой зонах. Оранжевая зона - запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей. Желтая зона - запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения, а также ограничения, действующие в зеленой зоне. Зеленая зона - масочный режим в местах скопления людей, соблюдение социальной дистанции, один человек на 5 квадратных метров во время проведения массовых мероприятий.

Кравчук назвал два возможных компромисса для Донбасса

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал два возможных компромисса по Донбассу. При этом об особом статусе региона речь не идет. Об этом он рассказал в интервью "Суспільному".

"Особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус", - подчеркнул экс-президент.

Он напомнил, что во времена своей каденции подписал закон о свободной экономической зоне на Донбассе. "Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", - пояснил Кравчук.

У Путина опровергли выход из переговоров по Донбассу

В Кремле опровергли информацию о сворачивании переговорного процесса по Донбассу. Более того, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак якобы такого не писал и не говорил. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

Как стало известно ранее, Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

Украина и Молдова требуют переформатирования миротворцев РФ в Приднестровье

Украина и Молдова требуют преобразования российских миротворцев в Приднестровье. Речь идет об их преобразовании в гражданскую полицейскую миссию под эгидой ОБСЕ. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, говорится в материале РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Россия должна выполнить свои обязательства, взятые ею на саммите ОБСЕ в 1999 году, и вывести свои войска из Приднестровья.

Смоленская авиакатастрофа: самолет Качиньского могли подорвать изнутри

Катастрофа самолета польского президента Леха Качиньского в 2010 году под Смоленском могла произойти в результате двух взрывов. К такому выводу пришла парламентская комиссия Польши по расследованию причин катастрофы.

Об этом говорится в видео о результатах расследования, которое опубликовал председатель комиссии Антонио Мацеревич.

Как считают в комиссии польского Сейма, на борту президентского самолета Ту-154 произошли два взрыва.

Офис генпрокурора сообщил о подозрении задержанным в Беларуси бойцам ЧВК "Вагнера"

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении 28 задержанным, из которых 9 граждан Украины, под Минском боевикам ЧВК "Вагнера". Их подозревают в участии в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Кроме того, ОГП обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о временном аресте задержанных боевиков.

В Португалии поезд столкнулся с машиной, есть погибший и десятки пострадавших

В центральном регионе Португалии произошло столкновение скоростного пассажирского поезда и машины технического обслуживания. Предварительно, в результате столкновения погиб один человек. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Местный телеканал SIC заявил о почти 50 пострадавших в результате аварии и одну жертву.

Одесский блогер порезал горло в суде: его подозревают в нападении на участника ООС (видео)

В Одессе известный блогер Стас Домбровский в зале суда порезал лезвием себе шею после объявления избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Инцидент произошел 31 июля в Приморском районном суде города, передали в полиции.

41-летнего Домбровского подозревают в совершении хулиганских действий, и сегодня он самостоятельно пришел в суд на рассмотрение дела, которое закончилось попыткой самоубийства. После этого мужчину госпитализировали.

В школах Киева перед уроками теперь будут петь гимн Украины

Киевсовет поддержал решение об исполнении в школах гимна Украины в начале дня, а также во время проведения торжественных мероприятий. Депутаты объяснили такую инициативу и отметили, что аналогичное решение уже приняли в некоторых других городах.

Также отмечается, что петь гимн в начале дня в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности - это рекомендация, а не обязанность. Об этом 31 июля передали в пресс-службе Киевского горсовета.