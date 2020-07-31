ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Путіна спростували вихід з переговорів по Донбасу

Москва, П'ятниця 31 липня 2020 13:03
У Путіна спростували вихід з переговорів по Донбасу
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Козак раніше назвав переговори по Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував відмовитися від цього формату

У Кремлі спростували інформацію про згортання переговорного процесу по Донбасу. Більше того, заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак нібито такого не писав і не говорив.

Про це заявив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, повідомляє "РІА Новости".

"Ні про яке згортання переговорів Козак не писав, не говорив, і якщо це стверджується, це є пересмикуванням", - сказав Пєсков.

Як стало відомо, Козак написав лист раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, в якому він назвав переговори по Донбасу на рівні політрадників безглуздими і запропонував відмовитися від цього формату.

Пєсков також заявив, що Росія залишається прихильною мінським домовленостям по Донбасу.

"Росія вважає, що мінський комплекс заходів є безальтернативною базою для продовження пошуків шляхів врегулювання", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що, крім листа Козака про вихід Росії з переговорів по Донбасу, Україна не отримувала якихось конктретніх кроків від РФ.

Крім того, в Офісі президента заявляли, що лист Козака - це скоріше про тонку дипломатичну гру, "коли одна зі сторін переговорів хоче посилити свої позиції і перехопити ініціативу".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Володимир ПутінДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся