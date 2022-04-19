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Україну потрібно зміцнити до такої міри, щоб Росія більше ніколи не напала, - Джонсон

Фото: президент України Володимир Зеленський і прем'єр Британії Борис Джонсон (twitter.com/BorisJohnson)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Великобританії заявив, що Україну потрібно зміцнити так, щоб Росія більше ніколи не посміла напасти. Він додав, що під час візиту до Києва запевнив президента України Володимира Зеленського в готовності надати необхідні озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Зміцнити і зміцнити Україну до такої міри, щоб Росія більше ніколи не посміла вторгнутися", - заявив Джонсон, розповідаючи про свій візит до Києва.

За його словами, він запевнив Зеленського в готовності Великобританії і союзників надати Україні зброю, яка необхідна для відбиття нападу Росії.

Нагадаємо, 9 квітня Джонсон приїхав до Києва з несподіваним візитом. Про цю поїздку британського прем'єра до останнього моменту ніде не повідомлялося

Зазначимо, перебуваючи з візитом в Україні Джонсон пообіцяв, що Британія щотижня посилюватиме санкції проти Росії і поставить Києву бронетехніку і протикорабельні ракети.

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