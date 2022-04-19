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Украину нужно укрепить до такой степени, чтобы Россия больше никогда не напала, - Джонсон

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Борис Джонсон (twitter.com/BorisJohnson)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Великобритании заявил, что Украину нужно укрепить так, чтобы Россия больше никогда не посмела напасть. Он добавил, что во время визита в Киев заверил президента Украины Владимира Зеленского в готовности предоставить необходимые вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Укрепить и укрепить Украину до такой степени, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться", - заявил Джонсон, рассказывая о своем визите в Киев.

По его словам, он заверил Зеленского в готовности Великобритании и союзников предоставить Украине оружие, которое необходимо для отражения нападения России.

Напомним, 9 апреля Джонсон приехал в Киев с неожиданным визитом. Об этой поездке британского премьера до последнего момента нигде не сообщалось

Отметим, находясь с визитом в Украине Джонсон пообещал, что Британия еженедельно будет ужесточать санкции против России и поставит Киеву бронетехнику и противокорабельные ракеты.

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