Британія посилюватиме санкції проти Росії тиждень за тижнем, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Джонсон заявив, що санкції проти Росії будуть посилюватися тиждень за тижнем. Глава британського уряду додав, що заморожуванням активів російських олігархів не обмежиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Джонсона і президента України Володимира Зеленського.

"Будемо посилювати тиск на Росію ми будемо інтенсифікувати санкції проти РФ тиждень за тижнем", - сказав Джонсон.

Він додав, що Великобританія не обмежиться заморожуванням активів або санкціями проти російських олігархів. За його словами, Лондон матиме вплив на можливість Росії використовувати свої енергетичні ресурси.