Українці назвали частку комуналки у своїх витратах під час опалювального сезону

Опитані українці вважають, що їхні витрати українців на оплату комунальних послуг в опалювальний сезон 2020/21 рр. в середньому склали 42% сукупного щомісячного доходу домогосподарств. Сплачують рахунки не одразу.

В опалювальному сезоні, що завершився у квітні, своєчасно і в повному обсязі комунальні послуги оплачували 42% українців, а ще 37% - оплачували рахунки в повному обсязі, але із затримкою. Практично кожен п’ятий житель України слачував комунальні рахунки в опалювальному сезоні 2020/21 рр. або в неповному обсязі (18%), або не слачував їх взагалі (3%).

За даними опитування, переважна більшість українців (94%) вважають завищеними чинні тарифи на електроенергію, газ та опалення, тоді як протилежної точки зору дотримується лише 4% жителів країни, а ще 2% - не визначились.

Дані соціологічного опитування не співпадають з офіційними даними Держстату за 2020 рік, згідно з якими витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" становлять 14,1%. Витрати під час опалювального сезону дещо зростають, але не так суттєво. Наприклад, у першому кварталі 2020 року вони становили 16,3%.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 23 по 30 квітня 2021 року серед 1804 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.