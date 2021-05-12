Розмір платіжки за комуналку за рік зріс на 46%

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в березні 2021 року склали 22,9 млрд грн. Це на 46% більше, ніж у березні минулого року (15,7 млрд грн).

За даними статистичного відомства, в березні 2021 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 26,9 млрд грн (117,7% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги склала 79,3 млрд грн, що на 2,8 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (82,1 млрд грн).

За даними статистичного відомства, станом на 31 березня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 30,2 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 28,7 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії - 7,8 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,1 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн.