ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Продукти харчування та комуналка: Держстат показав структуру витрат населення

Новини » Економіка     22.06.2020 - 15:42
Продукти харчування та комуналка: Держстат показав структуру витрат населення
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Не продукти харчування йде майже половина витрат

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцевих споживчих витрат домашніх господарств за цілями за перший квартал 2020 року. Продукти харчування та витрати на житло займають більше половини витрат.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, найбільшою статтею витрат за перший квартал 2020 року були "Продукти харчування та безалкогольні напої" - 40,0%.

Витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" складають 16,3%.

Далі йдуть "Транспорт" - 8,5%, "Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики" - 7,1%.

Крім того, на "охорону Здоров'я" українці витрачають 6,0%, "Одяг і взуття" - 4,7%, на Предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла" - 3,3%, на "Відпочинок і культуру" - 3,2%, на "Ресторани та готелі" - 2,6%, на "Зв'язок" - 2,5%, на "Освіта" - 1,4%, на "Різні товари та послуги" - 4,4%.

Продукти харчування та комуналка: Держстат показав структуру витрат населення

Як повідомляло РБК-Україна, частка комуналки у витратах українців у два рази нижче, ніж в ЄС. Європейці витрачають на житло і комуналку 24% своїх витрат, українці - 13%.

Нагадаємо, за даними регулярного опитування домогосподарств України, яке проводить Державна служба статистики, витрати українців на Житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива" у 2018 році склали 16,5% від споживчих витрат. Однак з цих витрат 3,6% склали субсидії.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Державна служба статистикирасходыдоходы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся