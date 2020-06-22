Продукти харчування та комуналка: Держстат показав структуру витрат населення

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Не продукти харчування йде майже половина витрат

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцевих споживчих витрат домашніх господарств за цілями за перший квартал 2020 року. Продукти харчування та витрати на житло займають більше половини витрат.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, найбільшою статтею витрат за перший квартал 2020 року були "Продукти харчування та безалкогольні напої" - 40,0%.

Витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" складають 16,3%.

Далі йдуть "Транспорт" - 8,5%, "Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики" - 7,1%.

Крім того, на "охорону Здоров'я" українці витрачають 6,0%, "Одяг і взуття" - 4,7%, на Предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла" - 3,3%, на "Відпочинок і культуру" - 3,2%, на "Ресторани та готелі" - 2,6%, на "Зв'язок" - 2,5%, на "Освіта" - 1,4%, на "Різні товари та послуги" - 4,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, частка комуналки у витратах українців у два рази нижче, ніж в ЄС. Європейці витрачають на житло і комуналку 24% своїх витрат, українці - 13%.

Нагадаємо, за даними регулярного опитування домогосподарств України, яке проводить Державна служба статистики, витрати українців на Житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива" у 2018 році склали 16,5% від споживчих витрат. Однак з цих витрат 3,6% склали субсидії.

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Автор: Олександр Білоус