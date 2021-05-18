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Украинцы назвали долю коммуналки в своих расходах во время отопительного сезона

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Украина, Вторник 18 мая 2021 12:45
Украинцы назвали долю коммуналки в своих расходах во время отопительного сезона Фото: украинцев считают, что тратят на коммуналку 40% своих расходов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Опрошенные украинцы считают, что их расходы украинцев на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон 2020/21 гг. в среднем составили 42% совокупного ежемесячного дохода домохозяйств. Оплачивают счета не сразу.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Украинцы назвали долю коммуналки в своих расходах во время отопительного сезона

В отопительном сезоне, который завершился в апреле, своевременно и в полном объеме коммунальные услуги оплачивали 42% украинцев, а еще 37% - оплачивали счета в полном объеме, но с задержкой. Практически каждый пятый житель Украины оплачивал коммунальные счета в отопительном сезоне 2020/21 гг. или в неполном объеме (18%), или не оплачивал их вообще (3%).

Украинцы назвали долю коммуналки в своих расходах во время отопительного сезона

По данным опроса, подавляющее большинство украинцев (94%) считают завышенными действующие тарифы на электроэнергию, газ и отопление, тогда как противоположной точки зрения придерживается лишь 4% жителей страны, а еще 2% - не определились.

Украинцы назвали долю коммуналки в своих расходах во время отопительного сезона

Данные социологического опроса не совпадают с официальными данными Госстата за 2020 год, согласно которым расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 14,1%. Расходы во время отопительного сезона несколько возрастают, но не так существенно. Например, в первом квартале 2020 года они составляли 16,3%.

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 23 по 30 апреля 2021 года среди 1804 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Отметим, начисление за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в марте 2021 года составили 22,9 млрд грн. Это на 46% больше, чем в марте прошлого года (15,7 млрд грн).

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