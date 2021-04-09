Нарахування за комуналку за рік виросли на 40%

Нарахування за жилищно-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в лютому 2021 року склали 27,3 млрд грн, що на 39,3% більше, ніж у лютому минулого року (19,6 млрд грн).

За даними статистичного відомства, в лютому 2021 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 24,9 млрд (91,3% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець лютого 2021 року склала 82,1 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (81 млрд грн).

За даними статистичного відомства, за станом на 28 лютого заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 34,2 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 27,4 млрд грн, за постачання і розподіл електричної енергії - 8,0 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,0 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд грн, за надання послуг із вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн