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Нарахування за комуналку за рік виросли на 40%

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 15:01
Нарахування за комуналку за рік виросли на 40% Фото: платіжки зросли за рік на 40% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нарахування за жилищно-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в лютому 2021 року склали 27,3 млрд грн, що на 39,3% більше, ніж у лютому минулого року (19,6 млрд грн).

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, в лютому 2021 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 24,9 млрд (91,3% нарахованих за цей період сум).

Нарахування за комуналку за рік виросли на 40%

Заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець лютого 2021 року склала 82,1 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (81 млрд грн).

За даними статистичного відомства, за станом на 28 лютого заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 34,2 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 27,4 млрд грн, за постачання і розподіл електричної енергії - 8,0 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,0 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд грн, за надання послуг із вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн

За даними опитування КМІС, дві третини (64,7%) українців заявили, що вартість комунальних послуг за січень 2021 порівняно з груднем 2020 року зросла. Кажуть, що майже не змінилася, 19,6% респондентів.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, лише 12% українців вважають можливим зниження тарифів 2021 році.

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