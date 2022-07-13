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Кулеба про "зерновий коридор": ми за два кроки від угоди з Росією

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Київ, Середа 13 липня 2022 09:14
Кулеба про "зерновий коридор": ми за два кроки від угоди з Росією Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна за два кроки від угоди з Росією щодо експорту українського зерна на міжнародний ринок. Необхідно ще вирішити проблеми безпеки, пов'язані з позицією Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню El Pais.

"Ми знаходимося на фінальній стадії, і тепер все залежить від Росії. Якщо вони дійсно цього хочуть, експорт зерна почнеться найближчим часом. Якщо вони використовують його для продовження своїх голодних ігор, вони будуть продовжувати наполягати на важливості переговорів", - підкреслив міністр.

Кулеба запевнив, що Україна готова експортувати своє зерно на міжнародний ринок.

"Ми знаходимося в одному човні з країнами, які відчайдушно потребують того, щоб ми відправляли їм наше зерно, тому що ми так само відчайдушно потребуємо його експорті", - додав він.

При цьому міністр наголосив, що Росія не зацікавлена в тому, щоб Україна експортувала своє зерно.

"Я бачу лише одну можливу причину: вони хочуть показати країнам Африки та Азії, що хочуть врятувати їх від нестачі продовольства. Але це правда, Росія не зацікавлена в тому, щоб Україна експортувала, бо вони знають, що якщо ми експортуватимемо, ми отримуватимемо доходи з міжнародних ринків, і це зробить нас сильнішими", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні в Туреччині пройдуть переговори щодо безпечного вивезення українського зерна на світовий ринок. Пізніше в МЗС України підтвердили заплановані в Стамбулі переговори.

Раніше міністр оборони Туреччини Хулусі Акар говорив, що проблема експорту українського зерна по Чорному морю близька до вирішення.

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