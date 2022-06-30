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Путін знову "зменшив" обсяги українського зерна і заявив, що РФ не блокує експорт

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Москва, Четвер 30 червня 2022 16:20
Путін знову "зменшив" обсяги українського зерна і заявив, що РФ не блокує експорт Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Кремля Володимир Путін знову значно "зменшив" кількість зерна, яке заблоковано в Україні через дії Росії. Він також запевнив, що РФ не заважає його експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Путін заявив, що в Україні нібито знаходиться лише 5 млн тонн зерна і така кількість не впливає на світові ринки. За його словами, РФ не блокує експорт, а шляхи для вивезення є безпечними.

Очільник Кремля також додав, що Росія співпрацює з профільною організацією ООН для вивозу зерна з України.

Раніше ми повідомляли, що в Україні знаходиться близько 22 млн тонн зерна, яке готове до експорту. З них 19 млн тонн зернових і 3,5 млн тонн соняшнику.

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