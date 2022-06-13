Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає

Росія, почавши війну в Україні, поставила під загрозу голоду цілі країни. Заблокувавши експорт українського зерна і зменшивши поставки з РФ, Москва почала шантаж заходу, вимагаючи зняти з неї санкції. Детальніше про те, чи є вихід з цієї кризи – в матеріалі РБК-Україна.

Українські аграрії вже четвертий місяць не можуть в необхідному обсязі експортувати зерно. Війна, розв'язана Росією, не дає такої можливості, що визнають і в найбільших міжнародних організаціях.

Морські шляхи, які завжди були основними для вивезення зернової продукції, перекриті через заміновані порти та російські військові кораблі. Автотранспортом і залізницею вдається вивозити лише невелику частину зерна.

"Зараз готове на експорт 22 млн тонн зерна - 19 млн тонн зернових і 3,5 млн тонн соняшнику. За останні три місяці ми вивезли 3,4 млн тонн. У відсотках-51% залізницею, 38% – через Дунайські порти (Ізмаїл, Ренії, Кілія). Решта 11% - автотранспортом",-розповів РБК-Україна заступник Міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич.

Зараз Україна веде переговори з країнами Балтії та Польщею про доставку невеликого обсягу зерна поїздами "Укрзалізниці". Але в будь – якому випадку пріоритетний - морський шлях.

Заблокованими для експорту в Україні залишається майже 25 млн тонн пшениці, кукурудзи та інших культур. Крім того, неможливий вивіз олії та інших товарів. З кожним днем все це збільшує ймовірність виникнення серйозних проблем з нестачею зерна в бідних країнах Африки і Близького Сходу, що може призвести до голоду.

Українське зерно для цих регіонів закуповувалося в основному міжнародними організаціями, оскільки самі країни не могли цього робити через високі світові ціни.

За інформацією ООН, брак продовольства вже відчувають 140 мільйонів людей у десяти країнах, в тому числі в Африці, де зараз найсильніша за 10 років посуха, а також в Афганістані, Сирії та Ємені.

Глава МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що голод в Африці може бути саме через війну, розв'язану Росією проти України. Також вона попередила про загрозу нової "Арабської весни" через це.

"Коли ціни підскочать, і бідні люди не зможуть прогодувати свої сім'ї, вони вийдуть на вулиці", – сказала Георгієва.

Урожай зерна так і не вдається вивезти з України (Фото: УНІАН)

Україні брак зерна не загрожує, оскільки це фізично неможливо, запевняють у Міністерстві аграрної політики. Виробництво майже в п'ять разів перевищує споживання всередині країни.

"Якщо в минулому році загальний урожай був 106 млн тонн, то ми використовували 20 млн тонн всіх культур. Споживання у нас відносно невисоке, до того ж воно знизилося через те, що люди поїхали. Так що у нас проблем бути не може. Це просто нереально", - заявив Дмитрасевич.

Якщо до Вересня питання з експортом не вирішиться, може виникнути інша проблема - ніде буде зберігати продукцію нового врожаю. "За нашими підрахунками, вже на початок вересня дефіцит потужностей для зберігання зерна може бути на 3-4 млн тонн", - сказав Дмитрасевич. І це при тому, що урожай, за його інформацією, очікується на 50% нижче, ніж у минулі роки - приблизно 45 млн тонн.

Це песимістичний прогноз, вважає екс-заступник міністра аграрної політики Ольга Трофімцева. Реально зниження, на її думку, може бути на 30% – саме так скоротилися площі з урожаєм через окупацію територій і активних бойових дій. Але, можливо, мінагро враховує додаткові ризики, зокрема ймовірність подальшої втрати потужностей для зберігання зерна, які за час війни вже скоротилися більш ніж на 10%.

"У нас було потужностей для зберігання на 75 млн тонн. Сховища на 10 млн тонн ми втратили, тому що вони на окупованих територіях, і частина знищена", - повідомив Дмитрасевич.

До того ж із захоплених територій окупанти вивозять зерно в Росію. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, продукцію звозять в порт Бердянська і звідти збираються вивозити суднами і баржами. "Готуються таким же чином вкрасти новий урожай", - зазначив Федоров.

Щоб не втратити врожай, якщо відновити експорт не вдасться, в Мінагро готуються застосовувати технології для тимчасового зберігання зерна. За словами заступника міністра, збираються закупити так звані "рукави" і зернові кільця. Це великі поліетиленові мішки місткістю до 200 тонн кожен і металеві кільця, які можна встановлювати прямо на полях, засипати туди зерно і зберігати під спеціальним покриттям з вентиляцією. Такі технології використовуються в США і Канаді.

Втім, блокада експорту - не єдина проблема. Через неможливість продати зерно аграрії ризикують залишитися без коштів на нову посівну кампанію. Трейдери зараз не укладають форвардні контракти, оскільки експортувати зерно неможливо. Через це у виробників не буде можливості виплачувати кредити, які вони брали саме під урожай, а також не буде за що купувати паливо, що подорожчало, і добрива для нових посівів.

"Аграрії зараз зберуть урожай, і що далі? Сіяти чи ні, враховуючи, що неясно буде чи ні можливість продати урожай? Я вже чула від деяких аграріїв-песимістів, що вони не збираються сіяти. Так що можна очікувати проблем і в 2023, а може і в 2024 році", - зазначила Трофімцева.

Ще одна проблема, пов'язана з аграрним експортом – валютна виручка. Саме АПК останні роки був локомотивом надходжень іноземної валюти в країну, що підтримувало курс гривні. Відсутність експорту загрожує і нестачею оборотних коштів в галузі, а також скороченням обсягу виробництва і як результат – наростаючим безробіттям.

Втратити або продати зі знижкою

У вирішення питання про відновлення експорту зерна з України активно включилася Туреччина. Переговори профільних міністрів почалися ще наприкінці березня. Україна запропонувала можливість знижки при продажу зерна, якщо буде знайдений реальний маршрут його вивезення, повідомило РБК-Україна джерело, знайоме з переговорним процесом по цій темі.

"Вони (турецька сторона – ред.) погодилися з цим, але контрактів поки немає. Нам краще продати Туреччині, щоб вивезли зерно, ніж тримати, щоб воно зіпсувалося", - зазначив співрозмовник.

За заявою міністра сільського господарства Туреччини Вахіта Кірішчі, знижка складе 25%, і Україна нібито вже дала згоду на це. Але співрозмовник видання з української сторони повідомив, що розмір знижки конкретно не зафіксований. Це буде визначатися учасниками угод виходячи з умов вивезення. Враховуючи, що вартість перевезення наземним транспортом підвищилася до 40% ціни зерна, перевезення морем зі знижкою навіть в 25% може бути вигідніше.

Однак ключовим питанням для експорту морем все-таки залишається безпека. Без її гарантій Україна не погодиться ні на які варіанти вирішення проблеми.

"Ми підтримуємо формат, коли буде зроблений безпечний морський коридор транспорту з кораблів наших партнерів, по якому ми можемо експортувати все зерно. Якщо цього не зроблять і це не буде коридор під прапорами держав, яким можна довіряти, тому що вони діють і працюють в полі права, тоді це неможливо", - заявив Володимир Зеленський 12 червня.

Раніше він говорив, що гарантіями безпеки можуть бути протикорабельні системи для стримування російської сторони від агресивних і провокаційних дій, зокрема від можливості нападу на Одесу.

МінАПК (Фото: facebook.com)

Поки РФ вимагає неприйнятних і небезпечних з точки зору можливості провокацій умов, зазначив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Росія хоче, крім розмінування, отримати право перевірки суден. Ми категорично з цим не згодні. По-перше, якщо розміновувати і не мати гарантій, то росіяни можуть зайти в порт і захопити його – це реальна небезпека. Друге - право перевірки суден у наших територіальних водах взагалі неприпустимі, оскільки це порушення суверенітету. І третє – якщо вони перевірятимуть судна, то де гарантія, що не залишать на них диверсантів. І тут важливим має бути не їх (росіян-ред.) перевірка, а наявність якоїсь міжнародної місії або конвою, який мав би право супроводжувати судна і забезпечувати безпеку портів і маршрутів", – сказав виданню Боднар.

Незабаром в Анкарі можуть відбутися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо створення коридорів для вивезення зерна. Росія вже дала згоду на таку зустріч, офіційної відповіді України поки немає.

На цих переговорах, якщо вони відбудуться, Туреччина і ООН будуть посередниками, які спробують звести позиції України і Росії. У Анкари у вирішенні проблеми з експортом зерна є як політичний, так і економічний інтерес. Якщо все завершиться вдало, Туреччина фактично допоможе ліквідувати загрозу голоду в бідних країнах. А з іншого боку, забезпечить себе зерном за вигідними цінами, при бажанні продавши надлишки третім країнам. Окрім цього, в українських портах через війну заблоковано близько 20 турецьких суден.

Що дає привід сумніватися в успіху переговорів? Росія блокуванням експорту українського зерна намагається домогтися зняття санкцій. У США вважають дії РФ шантажем, на який західні країни не готові пристати.

"Схоже, російський уряд вважає, що використання їжі в якості зброї допоможе домогтися того, чого не вдалося домогтися вторгненням – зломити дух українського народу", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Росія своїми діями підтверджує, що свідомо створює продовольчу кризу. І питання не тільки в блокуванні українських портів-це лише частина плану Кремля.

Будучи найбільшим постачальником зерна в світі, РФ в умовах нестачі продовольства, також обмежила експорт своєї продукції. Фактично, це шантаж для підпорядкування інших країн волі Москви. Приблизно так само, як росіяни зазвичай роблять з газом, штучно створюючи кризу і використовуючи його в своїх інтересах.