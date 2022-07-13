Гарантій безпеки для вивезення зерна з портів Україна поки не отримала, - Мінінфраструктури
Україна поки не отримала гарантій безпеки для вивезення зерна з портів.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, вся комунікація з приводу гарантій безпеки з експорту зерна йде на рівні ООН.
"Як ці гарантії повинні бути прописані, як будуть забезпечуватися всі ці механізми, ми працюємо над цим з ними. Поки таких гарантій немає", - заявив він.
Нагадаємо, сьогодні в Туреччині пройдуть переговори щодо безпечного вивезення українського зерна на світовий ринок. Пізніше в МЗС України підтвердили заплановані в Стамбулі переговори.
Раніше міністр оборони Туреччини Хулусі Акар говорив, що проблема експорту українського зерна по Чорному морю близька до вирішення.
Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна за два кроки від угоди з Росією з експорту зерна на міжнародний ринок.