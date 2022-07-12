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У Туреччині анонсували переговори щодо "зернового коридору"

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Стамбул, Вівторок 12 липня 2022 14:12
У Туреччині анонсували переговори щодо "зернового коридору" Фото: Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар (msb.gov.tr)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 13 липня, в Туреччині пройдуть переговори щодо безпечного вивезення українського зерна на світовий ринок.

Про це заявив Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства національної оборони Туреччини.

За його словами, дипломатична діяльність і директиви президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо врегулювання "продовольчої кризи" отримали позитивний розвиток.

"Завтра зерно, яке очікує в українських портах Стамбула, буде благополучно відправлено на міжнародні ринки морським шляхом. Переговори проведуть військові делегації Міністерств оборони Туреччини, РФ і України і делегація ООН", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський провели телефонні переговори, в рамках яких обговорили безпечний вивіз зерна з України.

Крім того, Ердоган провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним.

Турецька сторона закликала Росію забезпечити "зерновий коридор" для вивезення українського зерна через Чорне море.

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