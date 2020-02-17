Український літак вивезе з Уханя громадян Аргентини

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Скільки саме аргентинців забере український літак з Уханя не відомо

Міністерство закордонних справ Аргентини висловило подяку Україні за згоду евакуювати аргентинців з епіцентру поширення коронавірусу COVID-19. Про це йдеться в заяві МЗС Аргентини.

У відомстві зазначили, що український уряд через посольство Аргентини у Києві повідомив про згоду взяти громадян цієї країни на борт літака, який 18 лютого прилетить до Китаю, щоб евакуювати українців.

"Міністерство закордонних справ (Аргентини, - ред.) висловлює подяку уряду України за його щедрість та уряду Китаю за співпрацю", - йдеться у заяві.

Скільки саме аргентинців забере український літак з Уханя, відомство не уточнило.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька повідомляла, що 18 лютого за українцями в Китай вилетить літак, а вже 19 лютого вони повернуться додому. Вона додала, що після евакуації українців помістять на 14-денний карантин.

Також РБК-Україна писало, що на проведення евакуації українських громадян з Уханя Кабінет міністрів виділив понад 4 млн гривень. Мінфіну було доручено здійснити зазначені видатки коштом резервного фонду держбюджету.

За словами голови уряду Олексія Гончарука, Україна готує 3-4 об'єкти для розміщення українців, евакуйованих з Уханя.