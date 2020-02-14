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Скалецька розповіла, коли з Уханя евакуюють решту українців

Новини » В світі     14.02.2020 - 04:39
Скалецька розповіла, коли з Уханя евакуюють решту українців
Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

Український літак вирушить до Китаю у вівторок

Українці, які зараз перебувають у китайському Ухані та виявили бажання евакуюватися у зв'язку з пандемією коронавірусу, зможуть повернутися вже наступної середи. Про це в ефірі на телеканалі "1+1" сказала міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає РБК-Україна.

За її словами, український літак вирушить до Китаю у вівторок.

"Ми маємо вже прийняте рішення, узгоджене з усіма міністерствами, які входять в оперативний штаб. На сьогодні прийнято рішення, що у вівторок буде відправлений літак, і в середу громадяни будуть в Україні. В Україну приїдуть тільки ті громадяни, які не мають симптомів, які є здоровими, яких перевірила китайська влада", - сказала Скалецька.

За її словами, українців з Китаю супроводжуватиме бригада українських медиків.

Нагадаємо, за данмими ВООЗ, заразитися коронавірусом нового типу при несприятливому сценарії можуть до двох третин населення Землі.

Також РБК-Україна писало, що евакуйованих з китайського Уханя на тлі спалаху коронавірусу громадян України можуть розмістити в закладах санаторно-курортного типу або на одній з локацій Міністерства оборони.

Крім того, прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав терміни евакуації українських громадян з охопленого коронавірусом Уханя. Гончарук зазначив, що евакуація громадян України питання кількох найближчих днів.

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