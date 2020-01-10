Український літак міг збити Іран, а в Австралії розширилися пожежі: новини за 9 січня

З'явилися розвідувальні дані про те, що Іран випадково збив український літак під Тегераном, в Австралії розширюються лісові пожежі, НБУ підняв курс долара до максимуму за півтора місяці. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 9 січня, - в матеріалі РБК-Україна

Трюдо заявив, що Іран випадково збив український літак

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у нього є розвідувальні дані з декількох джерел про те, що Іран випадково збив український літак під Тегераном.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон також заявив, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою "земля-повітря". Bellingcat встановила можливе місце запуску ракети по літаку МАУ

Раніше низка ЗМІ, зокрема Newsweek, посилаючись на джерела в Пентагоні та розвідці, заявили, що літак української авіакомпанії МАУ в Тегерані було збито іранською ракетою. Джерела повідомляли, що український літак було збито ракетним комплексом Tор-M1.

В Австралії розширюються лісові пожежі

На південну частину Австралії наступає нова хвиля спеки, яка може загострити проблему масташбних лісових пожеж і розширити їх. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Рятувальники повідомили, що у найближчі 12-36 годин в штаті Вікторія очікується "дуже небезпечна і динамічна ситуація". Влада штату продовжила режим природної катастрофи ще на два дні.

Мінекономіки назвало основні норми нового Трудового кодексу

Новий законопроект про працю, який фактичний є Трудовим кодексом, пропонує декілька змін, у тому числі в частині компенсацій звільненим працівникам. Про це у своєму Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Мілованов.

Так, звільнений працівник зможе претендувати на підвищення компенсації. Детальніше про новий Трудовий кодекс.

НБУ підвищив курс долара до максимуму за півтора місяця

Офіційний курс долара на 10 січня 2020 року різко зріс до 24,11 гривень, що на 28 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Офіційний курс гривні до долара на 10 січня встановлено на такому рівні: 24,1190 гривень за долар (+0,2845).

Меган Маркл і принц Гаррі вирішили вийти з королівської сім'ї

Меган Маркл та принц Гаррі вирішили скласти з себе офіційні повноваження високопоставлених членів королівської сім'ї. Заява герцогів Сассекських про намір відмовитися від фінансування за рахунок платників податків викликала великий резонанс у британському суспільстві.

Подружжя має намір запустити власну благодійну організацію, проводити час у Великій Британії та Канаді, але вже не будуть представляти королівську сім'ю на офіційних заходах.

У Букінгемському палаці на своїй сторінці в Instagram заявили, що герцоги не прийняли остаточне остаточне рішення, і в даний час ведуться переговори.