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НБУ підвищив курс долара до максимуму за півтора місяця

Новини » Фінанси     09.01.2020 - 16:37
НБУ підвищив курс долара до максимуму за півтора місяця
Фото: курс долара продовжує рости (прес-служба НБУ)

Офіційний курс долара зріс до 24,11 гривень

Офіційний курс долара на 10 січня 2020 року різко зріс до 24,11 гривень, що на 28 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Офіційний курс гривні до долара на 10 січня встановлено на такому рівні: 24,1190 гривень за долар (+0,2845).

При цьому курс долара на 9 січня становив 23,8345 гривень за долар.

НБУ підвищив курс долара до максимуму за півтора місяця

Фото: курс гривні до долара і євро

Зазначимо, востаннє долар торгувався вище позначки в 24,11 гривень в кінці листопада 2019 року.

Нагадаємо, сьогодні в обмінних пунктах України курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 28 копійок - до 24,26 гривень за долар, курс євро піднявся на 17 копійок - до 26,77 гривень за євро.

Крім того, на відкритті міжбанківського валютного ринку 9 січня курс долара досяг позначки в 24,11 гривень, однак протягом дня динаміка зростання не підтримувалася і американська валюта стабілізувалася на цих відмітках. З урахуванням міжбанківських торгів довідковий курс НБУ був встановлений на рівні 24,11 гривень за долар.

Раніше представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман заявив, що перекази коштів з-за кордону, рекордні врожаї і підвищення попиту на українські облігації стали головними причинами зміцнення гривні.

Він також підкреслив, що для покупців імпортних товарів - це виграш, оскільки вони стануть дешевшими.

Курс долара значно зростає другий день поспіль
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