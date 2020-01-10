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Bellingcat встановила можливе місце запуску ракети по літаку МАУ

Новини » Надзвичайні події     10.01.2020 - 04:57
Bellingcat встановила можливе місце запуску ракети по літаку МАУ
Фото: уламки українського літака (isna.ir)

Ракету могли запустити з секретної іранської бази IRSG

Ракету, яка могла збити український літак в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG. Про це повідомив один з розслідувачів Bellingcat на сторінці у Twitter.

Як заявив журналіст Крісто Грозева, він спробував обчислити можливе місце запуску ракети, якою, ймовірно, був збитий літак української авіакомпанії МАУ. Розслідувач встановив, що ракету, можливо, було запущено з секретної бази IRSG.

"Використовуючи візуально сприйняту швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-М, я зміг обчислити кут відносно траєкторії. Ця відстань від місця запуску становила близько 6,5 км. Один кандидат: секретна база IRSG", - написав він.

Bellingcat встановила можливе місце запуску ракети по літаку МАУ

Нагадаємо, низка ЗМІ, зокрема Newsweek, посилаючись на джерела в Пентагоні та розвідці, заявили, що літак української авіакомпанії МАУ в Тегерані було збито іранською ракетою. Джерела повідомляли, що український літак було збито ракетним комплексом Tор-M1.

Версію, що український літак міг зазнати аварії в результаті ненавмисного ракетного удару також висловили прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та глава уряду Британії Борис Джонсон. Канада та Британія мають відповідні дані розвідувальних служб.

Крім того, сьогодні в соцмережах з'явилося відео, на якому зафіксовано можливе влучання іранської ракети в український літак поблизу Тегерану. Тоді в Bellingcat заявили, що досліджують даний відеоролик.

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