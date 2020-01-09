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В Австралії розширюються лісові пожежі

Новини » Надзвичайні події     09.01.2020 - 15:37
В Австралії розширюються лісові пожежі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Влада австралійського штату продовжила режим природної катастрофи ще на два дні

На південну частину Австралії наступає нова хвиля спеки, яка може загострити проблему масташбних лісових пожеж і розширити їх. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Рятувальники повідомили, що у найближчі 12-36 годин в штаті Вікторія очікується "дуже небезпечна і динамічна ситуація". Влада штату продовжила режим природної катастрофи ще на два дні.

Попри дощі, які йдуть у регіоні, пожежі продовжують розширюватися. У зв'язку з цим, місцева влада штату Вікторія дала розпорядження про нову евакуацію населення.

"Якщо надійде вказівка ​​їхати, то ви повинні виїхати. У цих населених пунктах залишатися небезпечно. Ми не можемо гарантувати вашу безпеку", - сказав глава уряду Вікторії Деніел Ендрюз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті масштабних лісових пожеж в Австралії загинули 25 людей. Вогнем було знищено понад 8 мільйонів гектарів землі по всій країні, тисячі будинків і залишені деякі міста без електрики та мобільного зв'язку.

Також РБК-Україна писало, що за попередніми підрахунками екологів, внаслідок масштабних пожеж в Австралії загинули понад мільярд тварин.

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