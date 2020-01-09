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Літак МАУ міг бути збитий зенітною ракетною системою Ірану, - Newsweek

Новини » Надзвичайні події     09.01.2020 - 18:59
Літак МАУ міг бути збитий зенітною ракетною системою Ірану, - Newsweek
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні повідомило, що інцидент, швидше за все, стався випадково

Представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили про те, що літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану. Про це повідомляє Newsweek.

Повідомляється, що український літак, який прямував з міжнародного аеропорту Тегерана Імама Хомейні в міжнародний аеропорт Бориспіль, припинив передачу даних у середу через кілька хвилин після зльоту і незабаром після того, як Іран запустив ракети по військових базах, де розміщувалися американські і союзні війська.

Видання пише, що літак був збитий створеним в Росії зенітно-ракетним комплексом Tор-M1, відомого НАТО як Gauntlet.

Крім того, два чиновника Пентагону вважають, що інцидент стався випадково. Зокрема, протиповітряна оборона Ірану, ймовірно, була активна після ракетного обстрілу країни, викликаного ліквідацією США минулого тижня командувача загонами "Кудс" КВІР Ірану генерал-майора Касема Сулеймані.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

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