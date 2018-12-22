ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Український боксер Берінчик здобув пояс WBO International

Новини » Спорт    22.12.2018 - 23:43
Український боксер Берінчик здобув пояс WBO International
Фото: Берінчик - Крістобаль (facebook.com/K2Ukraine)

Денис здобув дострокову перемогу над філіппінцем Росекі Кристобалем

Український легковаговик Денис Беринчик (10-0, 7 КО) завоював вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO, здобувши дострокову перемогу над філіппінцем Росекі Кристобалем (15-3, 11 КО). Про це в Facebook повідомляє промоутерська компанія K2 Promotions Ukraine

Українець з перших раундів захопив перевагу і в результаті у 7 раунді технічним нокаутом виграв титул WBO International.

 

Нагадаємо, Олександр Гвоздик (16-0, 11 КО) завоював титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі в своєму першому чемпіонському бою. Український боксер в 11 раунді нокаутував канадця Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО), відібравши у нього титул.

Усик може дебютувати в суперважкій вазі в квітні в США Ломаченко планує провести ще один об'єднавчий поєдинок
Новини України WBOБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся