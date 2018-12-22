Український боксер Берінчик здобув пояс WBO International

Фото: Берінчик - Крістобаль (facebook.com/K2Ukraine)

Денис здобув дострокову перемогу над філіппінцем Росекі Кристобалем

Український легковаговик Денис Беринчик (10-0, 7 КО) завоював вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO, здобувши дострокову перемогу над філіппінцем Росекі Кристобалем (15-3, 11 КО). Про це в Facebook повідомляє промоутерська компанія K2 Promotions Ukraine

Українець з перших раундів захопив перевагу і в результаті у 7 раунді технічним нокаутом виграв титул WBO International.

Нагадаємо, Олександр Гвоздик (16-0, 11 КО) завоював титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі в своєму першому чемпіонському бою. Український боксер в 11 раунді нокаутував канадця Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО), відібравши у нього титул.