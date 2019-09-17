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Український боксер Беринчик отримав суперника на бій у жовтні

Новини » Спорт    17.09.2019 - 13:32
Український боксер Беринчик отримав суперника на бій у жовтні
Фото: Денис Берінчик (instagram.com/berinchyk)

Він проведе поєдинок проти боксера з Мексики

Непереможний український боксер Денис Беринчик отримав суперника на бій, запланований на 5 жовтня 2019 року. Про це в Facebook повідомляє промоутерська компанія K2 Promotions.

Українець зустрінеться з 24-річним мексиканським боксером Патріціо Лопесом Морено. Поєдинок стане головною подією вечора боксу, який відбудеться в Броварах і пройде в ТРЦ "Термінал". Беринчик захищатиме титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі. Для українця це буде другий захист пояса.

Останній бій 31-річний Берінчик провів у квітні 2019 року, коли захистив титул чемпіона за версією WBO International в легкій вазі в бою з японцем Нихито Аракавой (32-7-2, 18 КО).

Нагадаємо, Берінчик завоював вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO, здобувши дострокову перемогу над філіппінцем Росеки Крістобалем.

Варто додати, що у цей же вечір Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) і Геннадій Головкін (39-1-1, 35 КО) проведуть бій за титул чемпіона за версією IBF у середній ваговій категорії. Цей бій відбудеться в Нью-Йорку. Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая. Після цього він піднявся на перше місце в рейтингу IBF.

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