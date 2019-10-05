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Дерев'янченко - Головкін: де дивитися бій

Новини » Спорт    05.10.2019 - 18:14
Дерев'янченко - Головкін: де дивитися бій
Фото: Головкін - Дерев'янченко (twitter.com/DAZN_USA)

Де і коли почнеться поєдинок за два чемпіонські титули - IBF і IBO

Головний бій тижня відбудеться між українським середньоваговиком Сергієм Дерев'янченком і колишній чемпіон світу Геннадієм Головкіним за титули IBF і IBO. На думку букмекерів, фаворитом майбутнього поєдинку є представник Казахстану.

5-6 жовтня 05:30
Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

Поєдинок Дерев'янченко - Головкін за титульний бій в середній вазі відбудеться в Нью-Йорку (США) на арені Madison Square Garden в ніч з 5 на 6 жовтня 2019 року. Головний поєдинок розпочнеться орієнтовно о 05:30 за київським часом.

На території України в прямому ефірі трансляцію бою українського середньоваговика і казахстанського боксера покаже канал Xsport. Також на телеканалі будуть доступні повтори поєдинку о 7:30, 18:10 та 21:40.

Крім того, показ шоу у своїй ефірній сітці запланували казахські мовники Qazsport і Qazaqstan, а також британський Sky Sports та DAZN.

Нагадаємо, напередодні бою відбулася традиційна процедура зважування. Кожен зі спортсменів вклався в ліміт середньої ваги, однак казахстанський боксер виявився важчим за українця. Вага Дерев'янченка склав 72,1 кг, в той час як Головкіна - 72,2 кг.

Дерев'янченко і Головкін провели відкрите тренування перед боєм На кону боя Головкин - Деревянченко будут стоять два чемпионских пояса
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