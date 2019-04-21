Беринчик захистив титул WBO International в легкій вазі

Денис Беринчик, instagram.com/berinchyk

Українець був сильнішим японського претендента

Володар титулу WBO International в легкій вазі Денис Беринчик (10-0, 7 КО) захистив чемпіонський пояс в бою проти японця Ніхіто Аракава (32-6-2, 18 КО). Про це повідомляє tribuna.com.

Вечір боксу пройшов в Києві в Палаці спорту. Перший для Берінчика захист титулу тривав всі 12 раундів. Українець переміг одноголосним рішенням суддів - 120:107, 118:109, 120:107. Він залишається непереможеним і видобуває 11 перемогу.

Після бою Берінчик заявив про мету провести бій з Василем Ломаченко за повноцінний пояс чемпіона світу за версією WBO.

"Ми потихеньку підкрадаємося до офіційного претенденту. Василь Ломаченко, ми потихеньку йдемо за тобою. У будь-якому випадку Україна отримає чемпіона", - сказав Беринчик.