Українські моряки не давали показання в суді, посилаючись на конвенцію про військовополонених, - адвокат

Фото: суд над українськими моряками (twitter.com/bankomet)

Моряки посилалися на Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими

Українські моряки відмовилися давати показання в російському суді, посилаючись на конвенцію про військовополонених. Про це заявив один із адвокатів у справі українських моряків Ілля Новіков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Новіков зазначив, що моряки посилалися на Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, яка передбачає, що військовополонений має право не повідомляти про себе нічого, крім імені, звання, дати народження та особистого номера.

Таким чином, на словами Новікова, українські військові "наочно заявили позицію захисту" про те, що всі вони є військовополоненими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії суд сьогодні вранці продовжив до 26 квітня термін арешту чотирьом українським морякам, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці.

Як відомо, вчора аналогічний запобіжний захід суд обрав ще 20 українським морякам.

Як писало РБК-Україна, вітчизняне зовнішньополітичне відомство висловило рішучий протест у зв’язку з рішенням суду в Москві продовжити утримання під вартою 24 українських військовослужбовців. У МЗС заявили, що суд над моряками суперечить міжнародному гуманітарному праву.